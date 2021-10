திருச்சி – ஊறும் வரலாறு 13: உறைந்த இசை... `திருச்சியின் மகன்' எம்.கே.டி.பாகவதர் வரலாறு!

அந்தக் கால சினிமாவின் பெரிய வசனகர்த்தா ஏ.எஸ்.ஏ.சாமி. அவர் ஓர் அனுபவத்தைச் சொல்கிறார். நியூடோன் ஸ்டூயோவில் பாடல் ஒலிப்பதிவு. பதிவுசெய்தவர் ஒரு வெளிநாட்டு ஒலிப்பதிவு நிபுணர். பாகவதர் பாடுவதைக் கேட்ட அந்த நிபுணர் சொன்னாராம், “This man is having not a voice, but a GOLD MINE in his Throat.”

அந்த நிபுணர் தெரிந்தோ தெரியாமலோ சொன்ன தங்கச்சுரங்கம் சரிதான். பாகவதரின் தந்தை சிறந்த பொற்கொல்லர். தந்தை நகையில் 'நகாசு' வேலை செய்தபோது மகன் தன் குரலில் நகாசு செய்து மெருகு ஏற்றிக்கொண்டிருந்தான்.

திருச்சி எடத்தெருவில்தான் பாகவதர் பிறந்த வீடு. தந்தை கிருஷ்ணமூர்த்தி. தாய் மாணிக்கத்தம்மாள். 1910-ம் வருடம் மார்ச் 1-ம் தேதி பிறந்த ஆண் குழந்தைக்குத் தியாகராஜன் என்று பெயர் வைத்தார்கள். சிறுவன் தியாகராஜன் பாலக்கரை உய்யக்கொண்டானில் நீந்தி விளையாடுவானாம். கழுத்தளவு நீரில் சாதகம் செய்வானாம். இன்றைய திருச்சிவாசிகளுக்கு இந்தச் செய்தி ஐயோன்னு இருக்கும். என்ன செய்வது, நாம் வாங்கிவந்த வரம் அப்படி.