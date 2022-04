வாடகை வீட்டில் தியேட்டர்; 1 ரூபாய் 60 பைசா டிக்கெட்; 80's, 90's தியேட்டர் அனுபவங்களை மீட்டெடுத்தவர்!

இன்றைய நாட்களில் மல்டி ஸ்கிரீன் (Multi-screen (2 to 4 screens)), மல்டிபிளக்ஸ்(Multiplex (6 screens and more)) எனப் பல வகையான திரையரங்குகள் வந்துவிட்டன. ஆனால் 1980-களுக்கு முன்னால் ஒரே ஒரு திரைகொண்ட 'சிங்கள் ஸ்கிரீன் சினிமா (Single-screen cinema)' திரையரங்குகள் மட்டுமே இருந்தன. அதில் 6-70 மில்லி மீட்டர் கொண்ட பிலிம் மூலம் இயங்கும் புரொஜெக்டர்கள் வழியாக படம் திரையில் திரையிடப்படும். புதுப்படங்கள் வெளியாகும் நாட்களில் படத்தின் பிலிம் ரீல் பெரும் கொண்டாட்டங்களுடன் எடுத்துவரப்படும். அந்த பிலிம்களில் தோன்றும் சிறிய கரும்புள்ளிகள் மற்றும் அசைவுகளுடன் படம் பார்ப்பதென்பது ஒரு அனுபவம். அந்த நாட்களில் படம் பார்த்தவர்கள் மனதில் அது அழியாது நினைவில் இருக்கும்.

ஆனால் இன்றைய நாட்களில் பில்ம்களும் பழைய காலங்களில் பயன்படுத்திய புரொஜெக்டர்கள் போன்றவை அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன. அதை வருங்கால தலைமுறைகள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் அருங்காட்சியகம் போன்ற இடங்களில் பாதுகாத்து வைக்க வேண்டும். இதை மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தற்போது செய்துவருகிறார்.