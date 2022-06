ளா...ளா...கேரளா!

மிருதங்க வித்வான் பாலக்காடு மணி ஐயர்:

கேரள மாநிலத்தின் புகழ்பெற்ற இசைக்கலைஞர். மிகவும் இளம்பருவத்திலே..ஏழு வயதாக இருக்கும்போதே மிருதங்கம் கற்க ஆரம்பித்தார். திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் ஆஸ்தான வித்வானாக நியமனம் செய்யப்பட்டார். கர்நாடகா இசையில் கோலோச்சிய பல ஜாம்பவான்களுக்கு இவர் பக்கவாத்தியம் வாசித்துள்ளார். கச்சேரிகளில் பக்கவாத்தியமாக இருக்கும் மிருதங்கத்திற்கு இவரால் கதாநாயக அந்தஸ்து கிடைத்தது.

இவர் வாசிப்பை கேட்பதெற்கென்றே மிகப்பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருந்தது. மூத்த எழுத்தாளரும் இசை விமர்சகருமாகிய 'சாருகேசி' என்கிற எஸ்.விஸ்வநாதன் மிருதங்க மேதை பாலக்காடு மணி ஐயர் என்ற தலைப்பில் எழுதிய புத்தகத்தை விகடன் பிரசுரம் வெளியிட்டுள்ளது. பாபநாசம் சிவனின் பேரன் பாபநாசம் அசோக் ரமணி அவர்கள் THE HINDU ஆங்கில நாளிதழில் பாலக்காடு மணி ஐயர் பற்றி 'HUMILITY, HIS MIDDLE NAME' என்ற கட்டுரையில் புகழ்ந்து எழுதியுள்ளார்.