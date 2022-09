கேப்டன் விமர்சனம்: பிரிடேட்டர், ஏலியன் ஆர்மியே உயிர்கொள்... ஆர்யாவின் மிஷன் சக்சஸ் ஆகிறதா?

ஆனால், இரண்டு மணி நேரத் திரைக்கதையில் பல விஷயங்கள் வெறுமனே சம்பிரதாயக் காட்சிகளாக மட்டுமே நகர்கின்றன. அதிலும் '3 hours later', 'The missing three hours' பாணி திரைக்கதை படத்திற்கு எந்த விதத்திலும் வலு சேர்க்கவில்லை. இமானின் இசையில் யுவன் பாடும் பாடல் மட்டும் ஓக்கே. பின்னணி இசையில் சில படங்கள் நினைவுக்கு வருகின்றன. பாடல்கள், காமெடி என நம்மைப் பெரிய அளவில் சோதிக்காமல் கிரிஸ்ப்பான 2 மணி நேர சினிமாவாகத் தந்த படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் E.ராகவுக்கு நன்றி.