Doctor Strange in the Multiverse of Madness: நிறைய கேமியோ, பிரமாண்ட VFX, இது மார்வெல் ஹாரர் சினிமா!

2016-ல் வெளியான டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் படத்தின் சீக்குவலாகவும், மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸின் 28வது படமாகவும் வெளியாகியிருக்கிறது Doctor Strange in the Multiverse of Madness. டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சாக பெனடிக்ட் கம்பர்பேட்ச் தன் வழக்கமான கதாபாத்திர வரைவான காமெடி ஒன்லைனர், கூலான சூப்பர்ஹீரோ இமேஜை விடுத்து வெகு இயல்பாகத் திரையில் வந்து போகிறார். நடக்கும் சம்பவங்களின் பிரதிபலிப்பாக அவருக்குள்ளும் பயம், பதைபதைப்பு என எல்லாம் ஏற்படுவது அவர் கதாபாத்திரத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி என்றே சொல்லலாம். அது மட்டுமின்றி, வெவ்வேறு விதமான டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் கதாபாத்திரங்களுக்கு அதற்கேற்ற வகையில் வித்தியாசங்களைப் புகுத்தியும் நடித்துள்ளார். குறிப்பாக அந்த ஜோம்பி ஸ்ட்ரேஞ்ச் அட்டகாசம்!