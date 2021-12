பாலையாவின் `அகண்டா' விமர்சனம்: சும்மாவே ஃபைட்டர்ஸ் பறப்பாங்க... இதுல ஃபேன்டஸினா கேட்கவா வேணும்?

படம் முழுக்க ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் நீ.....ள்கின்றன. அதில் பலவற்றிற்கு ஸ்லோ மோஷன் வைத்து மாஸ் காட்டியிருக்கிறார்கள். ஸ்டன் சிவா, கெவின், ஸ்டீவன் ஆகியோரின் ஸ்டன்ட் கோரியோகிராஃபி, தமனின் பின்னணி இசை படத்தை தாங்கி செல்கிறது என்று சொல்வதை விட, இது இரண்டும்தான் மொத்த படமும் என்றே சொல்லலாம். அதற்காக அசராமல் உழைத்திருக்கிறது ராம் பிரசாத்தின் கேமரா. சண்டை காட்சிகளை பாலகிருஷ்ணாவின் ரசிகர் மனநிலையில் ரசித்து ரசித்து எடிட் செய்திருக்கிறார் வெங்கடேஸ்வர ராவ்.

'ஜெய் பாலையா' என்ற பாடலில் பாலகிருஷ்ணாவின் நடனம் நிச்சயம் எண்டர்டெயின் செய்யும். பன்ச் டயலாக்குகளுக்கு பஞ்சமில்லை. படம் நெடுகவே ஒன் லைனர்கள் உலாவுகின்றன. "உனக்கு சாவைப் பார்த்து பயம், ஆனா அந்த சாவுக்கே அவனைப் பார்த்து பயம்" என்று வந்து போகும் அனைவருமே ஏகத்துக்கு பன்ச்சை உதிர்க்கிறார்கள். பாலையா லென்த்தாக அரை பக்கத்துக்கு "Both are not same" என ஒப்புமைப்படுத்தி பேசும் வசனம் ஒன்றிருக்கிறது. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, வருத்தப்படுவீங்க!