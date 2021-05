தலித்துகள் மீது கைவைத்தால் தேசமே கொதித்தெழுமா... `நாயாட்டு' சினிமாவின் பிற்போக்கும், போலித்தனமும்!

ஒரு நாணயத்தின் இன்னொரு பக்கத்தைப் பற்றி யாரும் பேசக்கூடாதா என்கிற இயல்பான கேள்வி எழலாம். நிச்சயம் நாணயத்தின் இன்னொரு பக்கம் பேசப்பட வேண்டும். இங்கு எதுவுமே புனிதமல்ல. ஆனால், ஒரு படைப்பின் நோக்கம் என ஒன்று இருக்கிறது. தலித்துகள் செய்யும் விதிமீறல்கள் குறித்து இதற்கு முன்பும் சினிமாக்கள் பேசியுள்ளன. சமீபத்தில் வெளியான 'பாதாள் லோக்'கூட கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருந்தது. ஆனால், Other side of the coin என்பது வேறு, Normalizing the victim என்பது வேறு.