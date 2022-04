The Unbearable Weight of Massive Talent Review: 90ஸ் கிட்ஸின் ஃபேவரைட் நிக்கோலஸ் கேஜின் படம் எப்படி?

படத்தின் மற்றொரு நாயகனாக 'கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்' புகழ் பெட்ரோ பாஸ்கல். இவருக்கும் நிக்கோலஸ் கேஜுக்குமான கெமிஸ்ட்ரி அட்டகாசமாக க்ளிக்காகி இருக்கிறது. டார்க் காமெடி படத்தில் இவர்களின் ப்ரோமேன்ஸ் காட்சிகள் படத்துக்கும் சுவாரஸ்யம் சேர்த்திருக்கின்றன. குறிப்பாக, அவர் சேர்த்து வைத்திருக்கும் நிக்கோலஸ் கேஜ் சம்பந்தப்பட்ட நினைவுப் பொருள்கள், நமக்கும் நாஸ்டால்ஜியா உணர்வுகளைக் கொடுக்கின்றன. 'Gone in Sixty Seconds', 'Ghost Rider', 'Con Air', 'National Treasure', 'The Rock' உள்ளிட்ட படங்களின் குறியீடுகள் 90ஸ் கிட்ஸைக் குதூகலப்படுத்தலாம்.

கேஜின் முன்னாள் மனைவியாக வரும் ஷரோன் ஹோர்கன், மகளாக வரும் லில்லி ஷீன் ஆகியோரின் கதாபாத்திரங்கள் இன்னமும் வலுவாக, தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கலாம். தொடக்கத்தில், நிக் கேஜின் கதாபாத்திரத்தை சுயநலம் மிக்கதாகவும், தான் செய்ய விரும்புவதை மற்றவர்கள் மேல் திணிப்பதாகவும் காட்சிப்படுத்த நினைத்தபோதும், நமக்கு ஏனோ அவரின் மீது பரிதாபம் மட்டுமே வருகிறது.