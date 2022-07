Gargi விமர்சனம்: நீதி வேண்டி போராடும் மகள், நீதியின் பக்கமே நிற்கும் கதை - `கார்கி' படம் எப்படி?

'ரிச்சி' இயக்குநர் கௌதம் ராமச்சந்திரன் இந்தப் படத்தைத் தயாரித்து, இயக்கி இருக்கிறார். மெசேஜுடன் கூடிய ஸ்க்ரிப்ட், அதற்கேற்றவாறு எங்கேயும் நகரவிடாத திரைக்கதை, இறுதியில் பார்வையாளர்களைக் கலங்கடிக்கும் ட்விஸ்ட்டுடன் க்ளைமாக்ஸ் என எல்லா பெட்டிகளிலும் டிக் அடிக்கிறது படம். ஹரிஹரன் ராஜுவுடன் இணைந்து அவர் எழுதியிருக்கும் வசனங்களில் கதாபாத்திரங்களின் தன்மை ஆழமாகப் பிரதிபலிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, திருநங்கை நீதிபதியை பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டராக வரும் கவிதாலயா கிருஷ்ணன் இகழ்ந்து பேசும்போது, "எனக்கு ஆணின் திமிரும் தெரியும். பெண்ணின் வலியும் தெரியும். (I know the arrogance of a man and the pain of a woman) என்னைவிட இந்த வழக்குக்குப் பொருத்தமான தேர்வு யாரும் இருக்க முடியாது" என்று அவர் கூறும் வசனம் ஆயிரம் வாலா சரவெடி.