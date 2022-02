வீரபாண்டியபுரம் விமர்சனம்: `நான் மகான் அல்ல', `ஜீவா' எடுத்த சுசீந்திரனுக்கு என்னாச்சு?

கணக்கன்பட்டிக்கும், நெய்க்காரப்பட்டிக்கும் இடையே அரசியல் தகராறில் கொலைகள் தொடர்கின்றன. அதில் ஒரு சிறுமி காணாமல் போவதில் ஆரம்பிக்கும் கதை அப்படியே நூல் பிடித்து ஜெய், மீனாக்‌ஷி கோவிந்தராஜன் கோயில் திருமணத்தில் வந்து முடிகிறது. ஆனால், திருமணம் செய்யாமல், கிரிக்கெட் வீரர் தோனி போல "But I had other ideas" என ஜெய்க்கு வேறு சில யோசனைகள் வருகின்றன. மீனாக்‌ஷியின் தந்தையிடமே சென்று மீனாக்ஷியை ஒப்படைக்கிறார். ஒப்படைத்தால் மட்டும் வெத்தலை பாக்கு வைத்து பாராட்டவா போகிறார்கள் என்பது நம்மைப் போலவே ஜெய்க்கும் தெரிந்தே இருக்க, அடுத்து என்ன நடக்கிறது யார் யாரைக் கொல்கிறார்கள், ஏன் கொல்கிறார்கள், எதற்குக் கொல்கிறார்கள் என்பதை அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இரண்டு மணி நேரத்தில் சொல்லி முடித்திருக்கிறார் இயக்குநர் சுசீந்திரன்.