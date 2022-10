ரஹ்மான்களை உருவாக்கும் கல்லூரி!

கல்லூரி வளாகத்துக்குள் நுழைந்தபோது, கண்ணாடி இழை பொருத்தப்பட்ட தனி அறைகளில் கீ போர்டு வாசித்தபடி இருந்தார்கள் சில மாணவர்கள். அவை பிராக்டிஸிங் ரூம்ஸ். அவற்றைக் கடந்து கல்லூரியின் முகப்புக் கதவைத் திறந்தவுடனேயே, எங்கிருந்தோ வந்த பியானோவின் இசை எங்கள் இதயத்தின் கைபிடித்து, அதன் திசைநோக்கி அழைத்துச் சென்றது. தரைத்தளத்திலிருக்கும் ரஷ்யன் பியானோ ஸ்டூடியோவிலிருந்து, `கலைநயமிக்க பியானோ மாஸ்டர்' சுரோஜீத் சாட்டர்ஜியின் (Surojeet Chatterji) மாணவர்கள் இசைக்கும் மெல்லிசைதான் அது. அந்த ஸ்டூடியோ சுவரில் `The World's Best' என்ற விருதைக் கையில் வைத்தபடி சிறுவன் லிடியன் நாதஸ்வரம் நின்றுகொண்டிருக்கும் புகைப்படம் ஒட்டப்பட்டிருந்தது. ஆம், செஸ் ஒலிம்பியாட் நிகழ்ச்சியில் ஒரேநேரத்தில் இரு கைகளால் இரண்டு பியானோக்களை வாசித்து, அனைவரையும் கவர்ந்த லிடியன் நாதஸ்வரம், பியானோ பயின்றது இந்த ஸ்டூடியோவில்தான். 2019-ல் லிடியன் தனது 14 வயதில் `The World's Best' பட்டம் வென்றபோது, அவரை அழைத்துப் பாராட்டு விழா நடத்தியிருக்கிறார் ரஹ்மான்.