ஒன் டைம் ஒண்டர் அல்ல, ஆல்டைம் ஹிட் மேன்... அனிருத் எனும் என்டர்டெயினர் பற்றி 2K கிட்ஸ்!

வெறும் பத்து வருடங்களுக்கு உள்ளாகவே ஹீரோயிசம், காதல், ப்ரேக் அப், எனர்ஜி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று எல்லாவகை ஜானர்களிலும் ஒவ்வொரு ஃபோல்டர் கிரியேட் செய்துகொள்ளுமளவு வெரைட்டியாகப் பாடல்களைக் கொடுத்திருக்கிறார் அனிருத். “30 வயசுக்குள்ள மியூசிக் டைரக்டராகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். என்னை 20 வயசுலயே ஆக்கிட்டீங்க” என்று நேற்று #10YearsOfAnirudhக்காக தான் வெளியிட்ட வீடியோ ஒன்றில் சொல்லியிருக்கிறார் அனிருத்.

இன்னும் நிறைய ஆல்பங்கள், நிறைய பாடல்களை எங்களுக்குத் தாருங்கள்.

THANKS FOR EXISTING 'ROCK STAR' ANIRUDH... WE LOVE YOU!