Viduthalai: "`காட்டுமல்லி' டியூன் கேட்டு அழுதுட்டேன்!"- இளையராஜாவின் ரெக்கார்டிங் செஷன் பற்றி அனன்யா

படிக்காதவன் ரஜினி போல் "Yes, yes... Thank you" என ஆங்கிலத்தில் தடுமாறிப் பேசத் தொடங்கிய என்னை இடைமறித்து அழகாகத் தமிழில் பேசத் தொடங்கினார் அனன்யா.