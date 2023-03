Veera Simha Reddy: செஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸில் சில்லி சாஸ்; சூப்பர் ஹிட் x ப்ளாக்பஸ்டர் = சூப்பர்பஸ்டர்!

இஸ்தான்புல்லில் ஆந்திரா ரெஸ்டாரன்ட் நடத்தி வருகிறார், சிங்கிள் மதரான மீனாட்சி (ஹனி ரோஸ்). இந்த ரெஸ்டாரன்டை தனக்கு விற்கச் சொல்லிக் கேட்டு, அதற்கு ஒப்புக் கொள்ளாததால் கடையை உடைத்து மிரட்டிச் செல்கிறான் ஒரு கார்ப்பரேட் முதலாளி (டிரெண்டைப் புடிச்சிட்டோமா!). கட் பண்ணா, நடு கடலில் மிதக்கும் சொகுசுப் படகில் புரியாத பாடலுக்கு வைப் செய்துகொண்டிருந்தவனின் முகத்தில் ஒரு பன்ச். 'Who are you?' என்று கேட்டவனிடம் 'Hero' என்ற வசனத்தோடு ஆக்‌ஷன் காட்சி ஆரம்பிக்கிறது. யங் பாலய்யா என்ட்ரி! இவரது பெயர் ஜெய். சொகுசு கார்களின் ஷோரூம் வைத்திருக்கும் 30 வயது இளைஞன்.