OTT கார்னர்

Somebody I Used to Know - Movie

ஹாலிவுட் ஏற்கெனவே பலமுறை அலசிக் காயப்போட்டுவிட்ட rom-com டெம்ப்ளேட்டிலிருந்து இம்மியளவும் விலகாமல் பிரைம் வீடியோவில் வெளியாகியிருக்கிறது இந்தப் படம். மீடியா கனவுகளால் தன் காதலுக்கு குட்பை சொல்கிறார் ஆலி. பத்தாண்டுகளுக்குப் பின் திரும்பிப் பார்த்தால் மீடியாவிலும் நினைத்தபடியான வளர்ச்சி இல்லை, கடந்த கால காதலிலிருந்தும் மீண்ட பாடில்லை. குழப்பத்தோடு சொந்த ஊர் திரும்பும் அவர் மீண்டும் தன் பழைய காதலனையும் அந்தக் காதலன் திருமணம் செய்யவிருக்கும் பெண்ணையும் சந்திக்க நேர்கிறது. அதன்பின் நடக்கும் களேபரங்கள்தான் கதை. தொடக்கத்தில் ஆலி செய்யும் கலாட்டாக்களால் அவர் மேல் இரக்கம் வருவதைவிட எரிச்சலே வருகிறது. இதனாலேயே படத்தின் நாயகியான அவரை நம்மால் பின்பற்ற முடியாமல்போகிறது. ஆனாலும் இறுதியில் தட்டுத் தடுமாறி ஒரு மெசேஜ் சொல்லி முடிகிறது படம். ஜாலியாய் ஒரு படம் பார்க்க நினைப்பவர்களுக்கான சாய்ஸ் இது. ஆனால் ஸ்ட்ரிக்ட்லி 18+.