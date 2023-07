Lust Stories Season 2 Review: காமம் குறித்த புரிதலை உண்டாக்குகிறதா, முகம் சுளிக்க வைக்கிறதா?

நண்பர்கள் இருவர், தாங்கள் சம்மந்தி ஆவதற்காக, தங்களது மகளுக்கும் மகனுக்கும் திருமணம் செய்துவைக்க ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். அப்போது, என்ட்ரி ஆகும் மணமகளின் பாட்டி ”ஒரு சின்ன வண்டிய வாங்குறக்கு முன்னாடிகூட டெஸ்ட் டிரைவ் பண்றீங்கல்ல. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் டிரைவ் பண்றதில்லையா?” என்று சீரியஸாகவே கண்டிஷன் போட, இரு குடும்பமும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகிறது. இந்தச் சூழலில், நாயகிக்கும் நாயகனுக்கும் திருமணம் நடந்ததா, இருவருக்குள்ளும் பாட்டி எதிர்பார்த்த இணக்கம் ஏற்பட்டதா என்பதுதான் பால்கி இயக்கியுள்ள ’Made for Each Other'.