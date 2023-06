OTT கார்னர்

Scoop - Web Series

பத்திரிகையாளர் ஜோதிர்மய தேவ் கொலை வழக்கில் கைதான ஜிக்னா வோராவின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலான ‘Behind Bars in Byculla: My Days in Prison’-ன் தழுவல்தான் நெட்ப்ளிக்ஸில் வெளியாகியுள்ள இந்த சீரிஸ். மும்பையில் ஒரு புலனாய்வுப் பத்திரிகையாளர் கொல்லப்படுகிறார். அந்தக் கொலையில் பெண் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் எப்படிச் சிக்கவைக்கப்படுகிறார், எதனால் பழிவாங்கப்படுகிறார், இந்தக் கொலைக்கும் நிழல் உலக தாதா சோட்டா ராஜனுக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை விவரிக்கிறது ‘Scoop.’ கணவனால் கைவிடப்பட்டு, ஒரு குழந்தைக்குத் தாயாக தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் கொண்ட பத்திரிகையாளராக மிடுக்கான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் நாயகி கரிஷ்மா தன்னா. கொலைப் பின்னணி, சிறைப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னணியை விவரிப்பதற்குப் பதிலாக சிறைக்கொடுமைகள், அங்கு நடக்கும் ஆதிக்கம் என எங்கெங்கோ திரிந்து க்ளைமாக்ஸுக்கு வருகிறது திரைக்கதை. வெறும் வசனங்கள் மூலமாகவே கதை சொல்ல முயன்றிருப்பது மிகப்பெரிய மைனஸ்.