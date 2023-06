OTT கார்னர்

Never Have I Ever - Web Series

பள்ளிப் பருவத்திலிருக்கும் தேவி விஸ்வகுமாரின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் விஷயங்களை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் தொடர்தான் ‘Never Have I Ever.’ நான்காவது சீசன் வரை இந்தத் தொடர் ஹிட் அடிக்கக் காரணம், தேவி விஸ்வகுமாராக வரும் ஈழப்பெண்ணான மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணனின் நடிப்புதான். நம் எல்லோருடைய பள்ளிக் காலத்திலும் தேவி மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திரத்தை நிச்சயம் கடந்து வந்திருப்போம். தேவி கதாபாத்திரம் மட்டுமல்லாது ஃபேபியோலா, பேக்ஸ்டன், பென் என மற்ற கதாபாத்திரங்களுக்கும் தம்ஸ் அப் சொல்லும்படியான பின்கதையை எழுதி நம்மை ஈர்த்திருக்கிறார் மைண்டி காலிங். இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒரு துணை நிச்சயம் தேவை என்பதை அழுத்தமாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். முந்தைய சீசன்கள் அளவுக்கு இந்த சீசன் ஆஹா ஓஹோ லெவல் இல்லையென்றாலும், ஓரளவுக்குச் சிறப்பான முடிவுரையையே எழுதி முடித்து வைத்திருக்கிறார்கள். மேற்கத்தியப் பள்ளிக் கலாசாரப் பின்னணியில் ஒரு ஃபீல் குட் டிராமா பார்க்க விரும்புபவர்களுக்குச் சரியான சாய்ஸ்.