OTT கார்னர்

Made for Each Other

ஒரு திருமண ஏற்பாடு நடக்கிறது. அப்போது, மணமகளின் பாட்டி ‘‘ஒரு சின்ன வண்டிய வாங்குறதுக்குக்கூட டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணுறீங்கில்ல. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணுறதில்லையா?” என்று சீரியஸாகவே கண்டிஷன் போடுகிறார். நாயகன், நாயகிக்குள் பாட்டி எதிர்பார்த்த இணக்கம் ஏற்பட்டதா என்பதுதான் இந்த எபிசோட். கதை முழுக்க ரொமான்ஸ் பாடம் நடத்துகிறார், பாட்டியாக வரும் நீனா குப்தா. வசனங்கள் கொஞ்சம் ஓவர் டோஸாக இருந்தாலும் சுவாரஸ்யமாகவே நகர்கிறது கதை.