The Hunt for Veerappan: வாக்குமூலம், வாய்ஸ்ஓவர், திக் திக் நிமிடங்கள் - வீரப்பன் நாயகனா, வில்லனா?

'The Way Out' என்ற கடைசி எபிசோடு வீரப்பனின் பலம் எது, பலவீனம் எது என நமக்கு விவரிக்கிறது. வீரப்பனின் இறுதி அத்தியாயத்தை எழுதிய, நமக்குத் தெரிந்த காவல்துறை அதிகாரி முன்னாள் அதிரடிப்படையின் தலைவர் விஜயகுமார் மற்றும் அவரது புத்திசாலித்தனமான 'முகிலன்' என்ற TRAP பற்றியும் அதில் வீரப்பன் மாட்டிக்கொண்ட விதத்தையும் உண்மைக்கு அருகிலிருந்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். 'கண் புரை', 'ஆயுதங்கள் மீதிருந்த காதல்' போன்ற இரண்டு விஷயங்களை வைத்து வீரப்பனை எப்படி நம்ப வைத்து காட்டைவிட்டு வெளியே கொண்டு வந்தார்கள் என்பதை வீரப்பன் ஆபரேஷனில் பங்கு கொண்டவர்களே விவரித்திருக்கிறார்கள்.