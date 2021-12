பல தேசங்களில் பல மனிதர்கள்!

The worst person in the world

30 வயதை நெருங்கும் ஜூலியின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் எண்ண ஓட்டங்களின் பிரதிபலிப்பாக விரிகிறது இந்த நார்வே நாட்டுத் திரைப்படம். ஒரு சினிமாவுக்கு முன்னுரை, முடிவுரை, 12 பாகங்கள் என வித்தியாசமான திரைக்கதை பாணியில் இதைக் கையாண்டிருக்கிறார் இயக்குநர் ஜோசிம் டிரையர். லிவிங் டுகெதர் ரிலேஷன்ஷிப், பிடித்த வேலையைச் செய்வது, குடும்பம் என்கிற அமைப்பு, திருமணம் கடந்த பாலியல் உறவு எனப் பல்வேறு விஷயங்களைப் படம் பேசுகிறது. ஜூலியாக நடித்திருக்கும் ரெனேட் ரீன்செவ் கதையின் நாயகியாக நடித்திருக்கும் முதல் திரைப்படம். ஆனால், ஒவ்வொரு காட்சியிலும் மிரட்டியிருக்கிறார். சிறந்த நாயகிக்கான கேன்ஸ் விருதை இந்த முறை தட்டிச் சென்றவர் இவரே. நார்வே நாட்டின் சார்பாக ஆஸ்கரில் குதித்திருக்கிறது ‘The worst person in the world’.

இவை தவிர, இந்தியாவின் சார்பாக ஆஸ்கருக்குச் செல்லும் தமிழ் சினிமாவான ‘கூழாங்கல்’, டெலிவரி செய்யும் மனிதர்களின் வலியைச் சொல்லும் ‘ஸ்வீட் பிரியாணி’, கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் ஜூரி விருதை வென்ற `memoria’, பைபோலார் பிரச்னையில் சிக்கி உழலும் மனிதரைப் பிரதிபலிக்கும் `The restless’, ஈரானிய இயக்குநர் அஸ்கார் ஃபர்காடியின் `A hero’ போன்ற படங்களையும் மிஸ் பண்ணிவிடாதீர்கள்!