`அதிகாரத்தின் கோர மூகம்!' - `டாணாக்காரன்', `ஃபுல் மெட்டல் ஜாக்கெட்' படங்கள் சொல்லும் பாடங்கள்!

இந்தத் திரைப்படத்தில் பயிற்சியில் இருக்கும் வீரர்கள் தங்களின் துப்பாக்கிகளை தங்களின் இணையராகப் பாவித்துப் பேசும் “This is my rifle, this is my gun, this is for fighting, this is for fun” என்ற வசனத்தில் ஆபாச நெடி இருந்தாலும், அந்தப் பயிற்சிக்களத்தின் தன்மையினை சமரசமின்றி காட்சிப்படுத்துவதாக அது இருக்கும். இந்தியாவில் இந்தப் படத்தை ஆப்பிள் டிவி தளத்தில் காணலாம்.