பி.சி.ஸ்ரீராம் - இந்திய சினிமா வியப்போடு உச்சரிக்கும் பெயர்! ஏனென்றால்... #HBDPCSreeram

இந்தப் பார்வைதான் புகழ் வெளிச்சத்தின் உச்சத்தில் திளைத்தபோதும், இந்திய சினிமாவின் ஸ்டார்கள் தனது நண்பர்களாக இருந்தாலும், சுனாமியில் தகப்பன்களை இழந்து நிற்கும் குழந்தைகளைத் தேடி சமுத்திர ஏரிக்கரைக்கு அவரை ஓடச்செய்கிறது. ஓடுங்கள் பி.சி. இங்குள்ள பலநூறு சமுத்திர ஏரிக்கரைகளில் உங்கள் கேமராவை அந்தக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுங்கள். வியூ பைண்டர் வழியே இந்த உலகத்தை அவர்களுக்குக் காட்டுங்கள்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் பி.சி.!

In the total darkness,

poetry is still there, and it

is there for you...

- abbas kairostami