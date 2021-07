தனுஷ் தொட்டதெல்லாம் பொன்… உழைப்பெல்லாம் விருது - கமல் + ரஜினி கலந்த காக்டெய்ல் நாயகன்! HBD Dhanush

தனுஷ் நடித்த முதல் திரைப்படமான ‘துள்ளுவதோ இளமை’ 2002-ல் வெளியானது. இயக்கம் ‘கஸ்தூரி ராஜா’ என்று டைட்டிலில் போட்டிருந்தாலும் படத்தில் இருந்த புத்துணர்ச்சியும் மாறுபட்ட பாணியும் இது ‘கஸ்தூரி ராஜா’ ஸ்டைல் இல்லையே என்று நம்மை யோசிக்க வைத்தது. பிறகுதான் தெரிய வந்தது, அது செல்வராகவன் இயக்கிய படம். வணிக காரணங்களினால் தந்தையின் பெயரை இயக்குநராக போட வேண்டிய கட்டாயம். ‘Coming of age’ என்னும் ஜானரில் தமிழில் வெளிவந்த முக்கியமான திரைப்படங்களுள் ஒன்று ‘துள்ளுவதோ இளமை’.

அடுத்தது வெற்றிமாறன். தனுஷை இன்னொரு கோணத்தில் பட்டை தீட்டியவராக இவரைச் சொல்ல முடியும். ‘பொல்லாதவன்’ அடிப்படையில் வணிகத் திரைப்படம் என்றாலும் அதை மாறுபட்ட ஆக்கமாக மாற்றிக் காட்டினார் வெற்றிமாறன். பிறகு வெளியான ‘ஆடுகளம்’, தனுஷின் கலைப்பயணத்தில் ‘One of the best’-ஆக அமைந்ததை நான் சொல்லத் தேவையில்லை. ஊரே மகிழ்ந்து பாராட்டியது. சிறந்த இயக்குநர், நடிகர் என்று பல தேசிய விருதுகளை இந்தத் திரைப்படம் வாங்கிக் குவித்தது.

‘பவர் பாண்டி’ திரைப்படத்தின் மூலம் தனக்குள் ஒரு சிறந்த இயக்குநரும் இருக்கிறார் என்பதை வெளியுலகத்திற்கு நிரூபித்தார் தனுஷ். திரைத்துறையில் சம்பாதிப்பதோடு நின்று விடாமல் அதிலேயே முதலீடு செய்து ‘காக்கா முட்டை’, ‘விசாரணை’ போன்ற சிறந்த திரைப்படங்கள் வெளிவருவதற்கும் அவர் காரணமாக இருப்பதை நிச்சயம் பாராட்ட வேண்டும்.

தென்னிந்தியாவைத் தாண்டி, 2013-ல் இந்தியில் அறிமுகமான ‘Raanjhanaa’ திரைப்படத்தில் தனுஷின் நடிப்பு குறிப்பிடத் தகுந்ததாக அமைந்தது. 2015-ல் வெளியான ‘Shamitabh’-ல் இந்தியாவின் உச்ச நட்சத்திரமான அமிதாப்புடன் இணைந்து நடிக்கும் வாய்ப்பும் தனுஷுக்கு கிடைத்தது. சொல்லிக் கொள்ளும் அளவிற்கு இல்லையென்றாலும் 2018-ல் ஹாலிவுட் திரைப்படத்திலும் நடித்தார் தனுஷ். (The Extraordinary Journey of the Fakir). இவர் நடிக்கும் இன்னொரு அமெரிக்கத் திரைப்படமான ‘The Gray Man’ தயாரிப்பில் இருக்கிறது.

தமிழ் சினிமாவின் இளம்தலைமுறை நடிகர்களில் தனுஷின் நடிப்பு பாணியை மிக மிக பிரத்தியேகமானது எனலாம். ஒரு நடிகர் பிரயத்தனப்பட்டு, வலிந்து பல முயற்சிகள் செய்து நடிக்கத் தேவையில்லை. ஒரு காட்சியின் சூழலுக்கேற்ப சரியாக React செய்தாலே போதும். அதைத்தான் சிறந்த நடிப்பிற்கான இலக்கணமாக சொல்வார்கள். அந்த வகையில் தனுஷின் நடிப்பு மிக மிக இயல்பானது.

இப்படியொரு யதார்த்த நடிப்பை ஒரு சிறந்த இயக்குநரின் கண்கள் உடனே கண்டுபிடித்து விடும். எனவேதான் பாலுமகேந்திராவின் இயக்கத்தில் ‘அது ஒரு கனாக்காலம்’ திரைப்படத்தில் தனுஷால் நடிக்க முடிந்தது. தோற்றத்தில் மட்டுமல்லாது நடிப்பிலும், ஒரு பக்கத்து வீட்டுப் பையனின் சித்திரத்தை தனுஷால் அதில் இயல்பாக வழங்க முடிந்தது. நடிக்கத் துவங்கி மூன்று ஆண்டுகளைக் கடக்கும் முன்பே, பாலுமகேந்திரா போன்ற சிறந்த இயக்குநரின் அங்கீகாரத்தை தனுஷ் பெற்றதை தனித்த சாதனையாகவே சொல்லலாம்.

நடிக்க வந்த காலத்தில் பார்வைக்கு மிக எளிய பையனாகத் தோற்றமளித்தாலும், மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே மிக அதாரணமான பல உயரங்களை அநாயசமாக எட்டிய தனுஷ் என்கிற கலைஞனை தமிழ் சினிமாவின் பெருமைமிகு அடையாளம் எனலாம்!