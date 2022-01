Valimai படத்துல அஜித் சொன்ன விஷயம்! - அனுபவம் பகிரும் ஜி.எம்.சுந்தர்

"வித்தியாசம் அப்படின்னு எதும் சொல்ல முடியாது. கேள்விப்பட்டதைவிட அவரு ஸ்பெஷல். அஜித் ரொம்ப நல்லவர், ஜென்டில்மேன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதை நேரில் பார்க்கும், உணரும் வாய்ப்பு எனக்கு கெடச்சது. முதல்முறை அவர பாக்குறப்போ, “ஐ ஆம் ஹானர்டு டு வொர்க் வித் யூ சார்” -னு சொன்னேன். அவரும் “ஐ ஆம் ஆல்ஸோ ஹானர்டு டு வர்க் வித் யூ” -னு சொன்னாரு. நான் ஏதோ சின்ன நடிகர் நீங்களும், டைரக்டரும் வாய்ப்பு குடுத்ததுக்கு நன்றி சார் என்றேன். எனக்கும் ஒரு இயக்குநர் வாய்ப்பு கொடுத்ததால்தான் நானும் இந்த இடத்தில் இருக்கேனு சொன்னார். அவரைப் பத்தி நாம் கேள்விப்படுவதைவிட 100 மடங்கு சிறப்பு வாய்ந்தவர் அஜித்.

வலிமை பட மேக்கிங் வீடியோ ஒன்னு ரிலீஸ் பண்ணோம். அதுல காந்தி சொன்ன வாசகம் ஒன்னு வரும். “We may stumble and fall but shall rise again; it should be enough if we did not run away from the battle” - அஜித், ஹெச்.வினோத் இருவரையும் பத்தி தெரிஞ்சுக்க இந்த வாசகம் போதும். ரெண்டு பேருமே ஃபைட்டர்ஸ். அஜித்திற்கு உடலில் பல காயங்கள். சர்ஜரிக்குப் பிறகும் கூட அவரு அவ்ளோ உழைக்கிறார். பல கஷ்டங்களைக் கடந்து கம்பேக் கொடுத்திருக்கார். ரொம்ப இன்ஸ்பயரிங் ஆன மனிதர்."