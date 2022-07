“கிடைக்க வேண்டியது கிடைச்சே தீரும், அதை யாராலும் தடுத்துவிட முடியாது...!” - சிவாஜி கணேசன்!

“உங்க ரசிகர்கள் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டுப் பொறுமையாக இருக்காங்களா?"

"பொறுமை இழக்கவும் செய்யறாங்க. . . சில சமயம் அவமதிப்புக்களைத் தாங்கிக்க முடியாம 'அண்ணே...!'ன்னு கதறிடறாங்க. . . அதுவும் கோபத்தோட இல்லை. . . வருத்தத்தோட. . . '(கோபத்தோடும், வருத்தத்தோடும் அண்ணே! எப்படிச் சொல்வதென்று நடித்துக் காட்டுகிறார்.)

"இது போன்ற சமயத்திலே அவங்களை எப்படிச் சமாளிப்பீங்க?"

“நம்ம பிள்ளைங்க ரொம்ப நல்ல பிள்ளேங்க . . . கபடு, சூது கிடையாது. . 'ஆறுதல் சினமே . . .'ன்னு (ராகத்துடன.) கையை உயர்த்திப் பொறுமையாக இருக்கச் சொல்வேன். . . உடனே அடக்கமாயிடுவாங்க. . . பின் ட்ராப் சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க. . . .”

“ஒரு வழியா நீங்கள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைமையை ஏற்று நடத்தும் சூழ்நிலை வந்து விட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறதே?!"

“ஹூம்!' என்கிறார் சிவாஜி அசுவா ரசியமா பிறகு தோள்களை ஒருமுறை குலுக்கி விட்டு, "ஐ வாண்ட் டு பி தி கிங் மேக்கர். . . நாட் தி கிங். . . கடைசிவரை சாதாரணத் தொண்டனா இருக்க நான் ரெடி. . . முன்னைவிட மக்கள் என் மேலே அதிகம் அன்பு காட்டறாங்க. . . ஆரம்பத்துலே என்னைப் படத்துலே பார்த்து ரசிச்சவங்க எல்லாரும் கல்யாணம் ஆகி குழந்தை குட்டியெல்லாம் பெத்தாச்சு. . . அது ஒரு ஜெனரேஷன். . . இப்ப இருக்கிற ஜென ரேஷனும் என் படங்களைப் பார்க்கறாங்க. . . 'அட இவன் நல்லவன். . . நல்லாவும் நடிக்கறான்’னு அப்ரிஷேட் பண்றாங்க . . . கார்லே போறேன். . . பஸ் வந்து பக்கத்துலே நிக்குது. பஸ்லேருந்து குனிஞ்சு கும்பிடறாங்க. சைக்கிள் ரிக்ஷாவிலே போறவங்க பக்கத்துலே வண்டியை நிறுத்தி அன்போடு கும்பிடறாங்க. . . ஏதோ. . . இப்படியே இருந்துட்டுப் போனாப் போறும்..”

"தமிழ்நாட்டிலே தி.மு.க... இல்லா விட்டால் அ. இ. அ. தி. மு. க-ன்னு மாத்தி மாத்தி காங்கிரஸ் கூட்டுச் சேர்நதைப் பத்தி உங்க கருத்து என்ன?”

“பெரிய தப்புதாங்கறது என் சொந்தக் கருத்து. . . மைண்ட் யூ - சொந்தக் கருத்து. . . எப்பவும் சொந்தக் கால்லேதான் நிக்கணும். . . உங்க கால்லே நான் நிக்கணும்னு நினைச்சா எப்படி உருப்பட முடியும்?. பத்து சீட் கிடைச்சாலும் போதும். தனியா நின்னு ஜெயித்து, உழைத்து முன்னுக்கு வரணும். . . ஆனா, எத்தனையோ காரணங்க . . . மேலிடம் முடிவெடுக்குது. . . கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் அதுக்குக் கட்டுப்பட்டாகணும். . . காந்திஜி ஒரு முடிவு எடுத்த பிறகு நேரு அதுக்குக் கட்டுப்படலையா. . . அது மாதிரிதான்..!” ஒருவர் அருகில் வந்து குனிந்து வாய் பொத்தி ஊருக்குப் போக வேண்டும் என்பதை நினைவூட்ட,சிவாஜி எழுந்து கொள்கிறார், அரைக்கை ஜிப்பாவைக் கழட்டி விட்டு, இன்னொருவர் ஏந்திக் கொண்டிருந்த காலர் வைத்த கதர்ச் சட்டையை எடுத்து அணிந்து கொள்ள. ஒருவர் சிவாஜிக்கு மடிப்பாக வேட்டி கட்டிவிட, பின்னொருவர் 'பர்ஃப்யூ'மை பல்யமாக முதுகில் ஸ்ப்ரே செய்கிறார். சட்டையின் ஒரு ஒரத்தில் மிகப் பெரிய மனிதர்களுக்கே உரிய ஒரு குட்டி கிழிசல். தலையைப் படிய வாரிக் கொண்டு எதிரில் இருந்த பெரிய நிலைக் கண்ணாடி முன்பு ஒரு நிமிடம் தன்னைப் பார்த்துக் கொள்கிறார் சிவாஜி. பிறகு வாசலுக்கு ராஜ நடை!

"ஒரு கேள்வி. . . கொஞ்சம் பர்ஸனல்...” என்கிறோம்.“

கேளுங்க! ” என்கிறார் நடந்து கொண்டே.

“பாடி வெயிட்டை முன்பு ஒரு முறை கச்சிதமாகக் குறைத்துக் காட்டினீர்கள். மறுபடி இப்போது நிறைய வெயிட் போட்டு விட்டீர்களே. . "You have just let go... why?'"

“ஏஜ்... ஏஜ்...!” என்று பதில் வருகிறது. தொடர்ந்து, “பராசக்தி படத்துலே ரொம்ப ஒல்லியா இருந்தேன் . . . எல்லோரும் வெயிட் போடணும்னு சொன்னாங்க. . . வெயிட் போட்டேன். . . அப்புறம் வெயிட் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. . . குறைச்சேன். இப்ப ஏஜ் இருக்கற காரெக்டர் ரோல்தான் நிறைய செய்யறேன். . . சரிதான் போறும்ணு அப்படியே விட்டுட்டேன்...” சொல்லிவிட்டு ஸ்டைலாகத் திரும்பி கண்ணைச் சிமிட்டியவாறு, “இனிமே நான் வெயிட்டைக் குறைச்சா நம்ம பிரபு குண்டாயிருக்கற மாதிரி தோணும்! ” என்று தமாஷாகச் சொல்லிவிட்டு ‘ஹோ’வென்று சிரிக்கிறார். மற்றவர்கள் ஜாக்கிரதையாகப் புன்னகைக்கிறார்கள்.

வாசலில் நிறைய பேர்... எழுந்து நிற்கிறார்கள்... சிலர் காலில் விழுந்து சிவாஜியின் பாதங்களைத் தொட்டு வணங்குகிறார்கள். முதுகைத் தட்டிக் கொடுத்து “நல்லாருக்கியா?” என்கிறார்.

சிறு கூட்டம் பின்தொடர படிகளில் இறங்கி சாக்லெட் பென்ஸ் காரைக் கடந்து, கொடிக் கம்பி மூக்கொடு இருக்கும் வெள்ளை அம்பாஸடரில் சிவாஜி ஏறிக்கொள்ள, ஏக காலத்தில் மற்ற கதவுகளைத் திறந்து கொண்டு சிவாஜி மன்ற ‘வலது கரங்கள்’ காருக்குள் தாவி ஏறுகிறார்கள். கார் வேகமாகக் கிளம்புகிறது.

- மதன்

வண்ணப்படங்கள் - யோகா

(03.10.1984 தேதியிட்ட ஜூனியர் விகடன் இதழிலிருந்து...)