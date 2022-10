`ஹன்சிகா நடிப்பதில்லையா?' - அடுத்தடுத்து படங்கள் மற்றும் வெப்சீரிஸ்களுடன் அசத்தல் லைன்-அப்!

'105 Minutes' என்ற தெலுங்குப் படம் ஒன்று இவரது நடிப்பில் வெளிவரக் காத்திருக்கிறது. சிங்கிள் கேரக்டர் - சிங்கிள் ஷாட் பிலிம் என்பதுதான் இதன் ஸ்பெஷல். தவிர, 'My Name is Shruti' என்னும் மற்றொரு தெலுங்கு க்ரைம் த்ரில்லர் படம் வேறு இருக்கிறது. இயக்குநர் ராஜேஷ் இயக்கத்தில் 'மை 3' என்ற வெப் சீரிஸ் ஒன்றில் நடித்து முடித்துவிட்டார். டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் விரைவில் வெளிவர இருக்கிறது. இதில் ஹன்சிகாவுடன் சாந்தனு, ஜனனி ஆகியோர் நடித்திருக்கின்றனர். ஆக, மாதம் ஒரு ஹன்சிகா படம் வெளியானாலும் ஆச்சர்யப்படுவதற்கில்லை.