`வட சென்னை முதல் குதிரைவால் வரை'- சமகால சினிமாக்களில் கலையும் எம்.ஜி.ஆரின் பிம்பங்கள்! விரிவான அலசல்

தி.மு.க.வின் முக்கிய முகமாக இருந்து பின் அ.தி.மு.க.வைத் தொடங்கிப் பத்தாண்டுகள் முடிசூடா மன்னனாக இருக்க அவருக்கு உதவியவை அவர் கட்டமைத்த பிம்பங்களே. எம்.ஜி.ஆர் என்றால் தொப்பியும் கண்ணாடியும்தான். பிம்பங்கள் மூலம் எம்.ஜி.ஆர் தன்னை உருவாக்கிக்கொண்ட கதையை விமர்சனபூர்வமாக முன்வைத்த நூல் எம்.எஸ்.எஸ்.பாண்டியனின் 'The Image Trap: M G Ramachandran in Films and Politics '. தமிழில் 'பிம்பச்சிறை' என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இப்போதுவரை சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு நுழைய முயலும் எந்த நடிகருக்கும் எம்.ஜி.ஆரே முன்னுதாரணம். விஜயகாந்த் முதல் விஜய் வரை. நடிப்பில் சிவாஜியைப் பின்பற்றிய கமல்ஹாசனே அரசியலில் தன்னை எம்.ஜி.ஆரின் வாரிசாக முன்னிறுத்த முயல்கிறார். அரசியலில் 'கறுப்பு எம்.ஜி.ஆர்' முதல் 'காவி எம்.ஜி.ஆர்' வரை வண்ணமயமான எம்.ஜி.ஆர் அணிவகுப்பைக் காண்கிறோம்.