என்ன நடந்தாலும் வாழ்க்கையை வெறுக்கக் கூடாது! #MyVikatan

2021-ம் ஆண்டு வெளியான படம் 'வாழ்'. From the director of 'அருவி' என்ற மனநிலையுடன் பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் அந்தப் படம் பார்த்தேன். சிறிதாக ஏமாற்றினாலும் அருவியை போல வாழ்க்கையை பற்றி மிக முக்கியமான படிப்பினையை கற்றுத் தந்தது அந்தப் படம்.

'ஊரே தொரத்தி அடிப்பது, ஊரே உன்னை பற்றி புறணி பேசுவது மாதிரியான எவ்வளவு கடினமான, இக்கட்டான சூழல் வந்தாலும் உன் மீது தவறு இல்லையெனில் நீ எந்த தவறான முடிவுக்கும் செல்லாமல் அமைதியாக இரு...' - இதுவே வாழ் சொன்ன பாடம். அருவியிலும் அதே கருத்தை, தற்கொலைகளுக்கு எதிரான கருத்தியலை அழுத்தமாக பதிவு செய்திருப்பார் அருண்பிரபு புருஷோத்தமன்.

வாழ்க்கையில் நமக்கு பெரிய வலிகளை உண்டாக்கக்கூடிய நான்கு விஷயங்கள் என்றால் தொடர் வறுமை, குடும்ப உறுப்பினர்களின் இழப்பு, கடுமையாக உழைத்த போதிலும் தோல்வி, நம்மை வைத்து வேலை வாங்கியவர்கள் நமக்கு செய்யும் துரோகம்... இந்த நான்கையும் உணர்ந்தவர்களுக்கு அருவி மாதிரியான படங்கள் நல்ல மருந்து. மேலும், அருவி படத்தில் எய்ட்ஸ் நோயே வந்தாலும் வாழ்க்கையை வெறுக்காமல் அதன் போக்கில் வாழ் என்பது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும்.

அருவி கிளைமேக்ஸில் உச்சம் தொடும் அன்பின் கொடி பாடலின் போது நம்மை அறியாமல் கண்ணீரும், எய்ட்ஸ் நோயாளி என்று தெரிந்த போதிலும் அருவிக்கு "லவ் யூ அருவி" என்று பீட்டர் காதல் கடிதம் தந்த போது புன்னகையும் வந்தது. அந்த இரண்டு உணர்வுகளும்தாம் "வாழ்" படத்தில் மிஸ்ஸிங். அதுவே படத்தின் தோல்விக்கும் காரணமாக அமைந்துவிட்டது.