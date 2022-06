“ஆலியாவுக்கு தமிழ்ல ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பீங்களா?”

‘‘இதயங்களைக் கொள்ளை கொள்ளும் நாயகனாக சாவரியாவில் அறிமுகமானதில் இருந்து பல தூரங்கள் சென்றுவிட்டார். ரன்பீரின் வளர்ச்சியை ஒரு நெருங்கிய நண்பராக எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள் அயன்?’’



‘‘ரன்பீரின் எல்லா ஏற்ற இறக்கங்களையும் உடனிருந்து கவனிச்சிருக்கேன். ஒரு சமயம் ரன்பீரின் சில படங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வெற்றியடையவில்லை. ஆனால், அதைப்பற்றி எல்லாம் ரன்பீர் பெரிதாகக் கவலைப்படலை. ரன்பீர் இன்னும் பயணிக்க வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கிறது. சஞ்சய் தத் பயோபிக் படத்தின் முதல் காட்சியில் ரன்பீரைப் பார்த்தபோது அவ்வளவு பெருமையாக இருந்தது.



Good is not good enough என்பார்கள். அதுதான் ரன்பீருக்கு நான் எப்போதும் சொல்வது. இன்னும் இன்னும் சிறப்பான பெர்பாமன்ஸ்களை ரன்பீர் தர முடியும். முதல் படத்தில் இருந்தே ஆலியாவின் மேல் எங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு ஆச்சர்யம் இருந்தது. அவருக்குள் ஏதோவொரு அபூர்வ திறமை இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அனைவருமே யூகித்திருந்தோம். ஆலியாவின் இரண்டாம் படமான ஹைவேயைப் பார்த்துவிட்டு வந்து, ‘தான் பார்த்த சிறந்த ஐந்து பெர்பாமன்ஸ்களில் இதுவும் ஒன்று’ என ரன்பீர் என்னிடம் தெரிவித்தார்.’’