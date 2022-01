தமிழ் சினிமாவும் புத்தகங்களும்! #MyVikatan

5. படம்: பரதேசி

புத்தகங்கள் :

* Red Tea - எரியும் பனிக்காடு

6..படம் : அழகர் சாமியின் குதிரை

கதை : பாஸ்கர் சக்தி

7. படம் : விசாரணை

புத்தகம் :

* "லாக்கப்" - மு.சந்திரகுமார்

8. படம் : ஜேகே எனும் நண்பனின் வாழ்க்கை

புத்தகங்கள் :

* பொன்னியின் செல்வன்

* அறம் - ஜெயமோகன்

9. படம் : பவர் பாண்டி

புத்தகம்: * One Indian Girl

10. படம் : வேலையில்லா பட்டதாரி - 1

புத்தகம் : * EMPIRE OF THE MOGHUL RAIDERS FROM THE NORTH INDIA

11. படம் : இன்று நேற்று நாளை

புத்தகங்கள் :

* An overview of BASIC THEORETICAL PHYSICS

* RELATIVITY - ALBERT EINSTEIN

* THE PHYLOSOPHY OF TIME TRAVEL

* LAWS OF TIME TRAVEL

* A BRIEF HISTORY OF TIME - STEPHEN HAWKING

12. படம் : பேராண்மை

புத்தகம் : * வெண்ணிற இரவுகள்

13. படம் : அந்நியன்

புத்தகம் : * Sigmund Freud எழுதிய புத்தகம்

14. படம் : வாரணம் ஆயிரம்

புத்தகங்கள்:

* McNally's puzzle

Book by Lawrence Sanders

* Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah

Novel by Richard Bach

15. படம் : சிவப்பதிகாரம்

புத்தகம் :

* ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் - தமிழருவி மணியன்