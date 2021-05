Cinema Bandi : மசாலா மணக்கும் தெலுங்கு தேசத்தில் எளிய மனிதர்களின் சினிமா எப்படி சாத்தியமானது?!

தொழில்நுட்பத்தின் ஆக்டோபஸ் கரங்களுக்குள் அகப்படாத, மூன்று வருடங்களாக வானம் பார்த்த பூமியாக இருக்கும் ஊர் தெலுங்கானாவின் கோளப்பள்ளி கிராமம்! அவ்வூரில் இருந்தபடியே, “சிட்டி வாழ்க்கைதான் பெஸ்ட் … அங்கே கரன்ட் கட் கிடையாது தெரியுமா?” எனும் சாமானிய மனிதர்களின் ஊடாக நகரும் கதை (வசந்த் மரிகண்ட்டி ) அருமை. பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பில் டாப்பாக வந்த மாணவிகளை கதாநாயகிகளாக தேர்வு செய்ய முடிவெடுக்கும் காட்சியில் சிரிக்கத் தொடங்கி இறுதியில் “A film by gollapally village “என்று வரும் போது நம்மை அறியாமல் நம்மை நெகிழச் செய்த விதத்தில் வெற்றி கண்டிருக்கிறார்கள் திரைக்கதை ஆசிரியர்களான பிரவீன் கண்டரேகுலா , கிருஷ்ண பிரத்யுஷா மற்றும் வசந்த் மரிகண்ட்டி.

கண்ணில் நீர் வர சிரிக்க செய்யும் படத்தில் எல்லோரும் நல்லவர்களாகவே இருப்பதும் அல்லது ஒரு கட்டத்தில் நல்லவர்களாக மாறுவதும் மாத்திரமே “ஏன் இவங்க எல்லாருமே இவ்வளவு நல்லவங்களா இருக்காங்க?” என யோசிக்க வைக்கிறது

முடிவில் EVERYONE IS A FILM MAKER … AT HEART என்கிறது திரைப்படம் . ஆனால் எளிய மனிதர்களை வைத்துக் கொண்டு மசாலாக்கள் மணக்கும் தெலுங்கு தேசத்தில் இம்மாதிரியான ஒரு படத்தை எடுப்பது எல்லா படைப்பாளிகளுக்கும் சாத்தியப்படுமா என்பது தெரியவில்லை. அதை சாத்தியப்படுத்திய இயக்குனர் பிரவீன் கண்டரேகுலாவுக்கும், தயாரிப்பாளர்களான ராஜ் நிடிமோர் மற்றும் கிருஷ்ணா DK உள்ளிட்ட படக்குழுவினருக்கும் ‘சினிமா பண்டி’ படத்திற்காக வண்டி வண்டியான பாராட்டுகள்!