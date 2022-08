“ஒரே படத்தில் 40 ப்ளாஷ்பேக்!”

2013-ம் ஆண்டு வெளியான பல படங்களில் ‘விடியும் முன்' கூடுதல் கவனம் பெற்றது. அதன்பிறகு ஒன்பது ஆண்டுகள் கழித்து, இப்போது ‘கொலை' படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார் பாலாஜி குமார்.



‘‘எல்லோரும் சாதாரணமா ‘கொலை'ங்கிற வார்த்தையைப் பயன்படுத்துறோம். ஆனா, 100 வருஷ சினிமாவுல ஒரு படம்கூட ‘கொலை'ன்னு வந்ததில்லை. எப்படி இந்த வார்த்தையை விட்டாங்கன்னு ஆச்சர்யமா இருந்தது. மைக்கேல் ஏஞ்சலோ சொன்ன மாதிரி, ‘Trifles make perfection and perfection is no trifle.’ சின்னச்சின்ன விஷயங்கள்தான் பர்ஃபெக்‌ஷனைக் கொடுக்கும். ஆனா, அந்தச் சின்ன விஷயங்கள் பண்றது அவ்வளவு சாதாரணம் கிடையாது. அப்படிச் சின்னச்சின்னதா பண்ணின நிறைய விஷயங்கள் படத்துக்கு சுவாரஸ்யம் சேர்த்திருக்கு’’ - இயக்குநர் பாலாஜி குமார் வார்த்தைகளில் அத்தனை நம்பிக்கை.