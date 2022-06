சிவாஜி முதல் சூர்யா வரை - மணிரத்னம் பேசுகிறார்!

‘`நல்லாயிருக்கீங்களா!”- சிநேகம் சொல்லும் சின்னப் புன்னகையுடன் வரவேற்கிறார் மணிரத்னம். தமிழ் சினிமாவின் மரியாதைக்குரிய அடையாளங்களில் ஒருவர்.

ஏராளமான இளமை ததும்பும் ‘ஆய்த எழுத்து’ படத்தை முடித்து, ரிலீஸுக்குத் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த நண்பகல் சந்திப்பிலிருந்து...‘

`அதென்ன அது ‘ஆய்த எழுத்து'?!”

‘`படம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவா புரியும்னு நினைக்கிறேன். இது, மூன்று இளைஞர்களின் கதை. மூன்று பேரும் மூன்று உலகங்கள்!

‘உலகம் எனக்கு எதுவும் செய்யலை. அதனால உலகத்துக்கு நான் எதுவும் செய்யத் தேவையில்லை’னு நினைக்கிற ஒருவன்... ‘இந்த உலகத்துக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும். ஒவ்வொருத்தரும் தங்களோட பங்கைச் செய்யணும். Each one can make difference’னு நம்புகிற ஒருவன். ‘நான் என்னைப் பார்த்துக்கிறேன். உலகம் தன்னைப் பார்த்துக்கும்’னு எப்பவும் சந்தோஷமா வேலை, பணம், பொண்ணுங்கனு திரியும் ஒருவன்னு மொத்தம் மூன்று ஆசாமிகள். அவங்களோட பார்வை, லைஃப்ஸ்டைல், ஸ்டேட்டஸ், பயணம் எல்லாமே வேறு வேறு!