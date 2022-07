"சிறுவர்கள் பார்க்க சிறந்த படங்கள் இதோ" - பட்டியலை அடுக்கும் இயக்குநர் விஜய் மில்டன்

taare zameen par

"இன்னமும் நம் கல்விமுறை ரேங்க்கிங் சிஸ்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. படிப்பைத்தாண்டி, விளையாட்டு, இசை, கலை போன்றவற்றில் சாதிக்க ஏராளமான வழிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு தனித்திறமை உள்ளது. அதனை தேடவைப்பதாகத்தான் நம் கல்விமுறை இருக்கவேண்டும். இந்தப் படம் பார்த்தாங்கன்னா, தங்களுக்குள் இருக்கும் திறமையை உணர்ந்துகொள்வார்கள்".

where is my friends home

"அடுத்தவர்களின் வலியையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இந்தப் படம் சொல்லும் செய்தி. சிறுவன் ஒருவன் தனது நண்பனின் நோட்டை எடுத்து வந்துவிடுவான். அதை கொண்டுப்போய் கொடுக்க சிறுவன் வீட்டில் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால், "இது ரொம்பத் தப்பு. நாளைக்கு அவன் வந்து அடிவாங்குவான்ல" எனறு நோட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஓட ஆரம்பிப்பான் சிறுவன். குழந்தைகள் இந்தப் படத்தைப் பார்க்கும்போது கரிசனமும் அடுத்தவர் வலியைப் புரிந்துகொள்ளும் பக்குவமும் அதிகமாகும்".