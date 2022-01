கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பிராவோவின் `Pushpa walk' நடனம்! | Video

தற்போது (BPL) எனும் பங்காளதேஹ் பிரிமியர் லீக் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்போட்டியில் கடந்த ஜனவரி 25 -ல் நடைபெற்ற comilla victoria மற்றும் Fortune Borishal இடையிலான போட்டியில் டுவைன் பிராவோ இடம்பெற்ற Fortune Borishal அணி 63 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. எனினும் டுவைன் பிராவோ தனது அசத்தலான பந்து வீச்சை வீசத் தவறவில்லை. டுவைன் பிராவோ இப்போட்டியில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். அப்போது மஹீதுலின் விக்கெட்டை வீழ்த்தியபோது அதனைக் கொண்டாடும் வகையில் 'Pushpa walk' என்று ட்ரெண்டாகும் புஷ்பா படத்தில் இடம்பெற்ற அல்லு அர்ஜுனின் நடனத்தை கிரிக்கெட் மைதானத்திலே ஆடினார். இதனை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மட்டுமில்லாமல் அனைவரும் ரசித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். மேலும் அதேபோல் அவரின் இன்ஸ்டாகிராமில் 'Going with the trend ' என பகிரப்பட்ட 'Pushpa walk' கை இமிடேட் செய்த மற்றோரு காணொளியும் வைரலாகி வருகிறது.