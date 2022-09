கேப்டன் டு பிரம்மாஸ்திரா - தியேட்டர் முதல் OTT வரை - இந்த வாரம் வெளியாகும் படங்கள் என்னென்ன?

இதுபோக நெட்ஃப்ளிக்ஸில் 'Indian Predator: Diary of a Serial Killer' என்ற ஆவணத்தொடரின் (நிஜ க்ரைம் பற்றிய தொடர்) மூன்று எபிசோடுகள் செப்டம்பர் 7-ம் தேதி வெளியாகியிருக்கின்றன. இது சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெளியான 'Indian Predator: The Butcher of Delhi' ஆவணத்தொடரின் அடுத்த சீசன். நிஜமான குற்றச் சம்பவம், கொடூரக் கொலைகள், திடுக்கிட வைக்கும் காட்சிகள் எனப் பல இதில் உள்ளதால், வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்.