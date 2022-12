Golden Globe Awards 2023: பரிந்துரைப் பட்டியலின் இரண்டு பிரிவுகளில் இடம்பிடித்த ராஜமௌலியின் `RRR'!

அடுத்த ஆண்டு (2023) மார்ச் மாதம் நடைபெறும் 95-வது ஆஸ்கர் விருதுகள் போட்டியில், சிறந்த சர்வதேச திரைப்படப் பிரிவில் போட்டியிட இந்தியா சார்பில் குஜராத்தித் திரைப்படமான 'Chhello Show' (The Last Film Show) அதிகாரபூர்வமாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டது. இதில் 'RRR' திரைப்படம் தேர்வாகாமல் போனதால் அந்தப் படத்தை, தனிப்பட்ட முறையில் பல்வேறு சர்வதேச விருது நிகழ்வுகளில் இடம்பெறச் செய்யத் தீவிரமான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இயக்குநர் ராஜமொளலி. குறிப்பாக, ஆஸ்கர் விருதுகள் போட்டியிலும் இடம்பெறச் செய்ய ஓப்பன் கேட்டகரியில் 'For your consideration (FYC)' என்ற விளம்பர யுக்தி மூலம் திரைத்துறையைச் சேர்ந்த முக்கிய நபர்களுக்கு 'RRR' திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து திரையிட்டுக் காட்டி வருகிறார். மேலும், ஆஸ்கர் நாமினேஷனுக்காக 'RRR' திரைப்படத்தை மொத்தம் 15 பிரிவுகளில் விண்ணப்பித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.