`வாடிவாசல்' லைவ் மியூசிக், செல்வராகவனின் மெசேஜ், யுவன் இசையில் நடிப்பு; ஜி.வி.பிரகாஷ் ஷேரிங்ஸ்!

"அது ரொம்ப காமெடியா இருந்தது. அப்போ அவர் உதவி இயக்குநர். நான் ரெண்டு படங்கள் மியூசிக் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு நாள் எனக்கு போன் பண்ணி, `Hi, This is Vetrimaaran. I want you to do a music for my film'னு இங்கிலீஷ்லயே பேசினார். நானும் ஓகேனு சொல்லி போனை வெச்சுட்டேன். அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு, போன் பண்ணி, `Hi, This is Vetrimaaran. Actually my producer wants to go with Harris for this film. I just wanted to let you know'னு இங்கிலீஷ்லயே சொன்னார். நானும் 'ஓகே சார். நோ ப்ராப்ளம். ஆல் தி பெஸ்ட்'னு சொல்லி வெச்சுட்டேன். இன்னொரு மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட போறேங்கிறதை போன் பண்ணி முறையா சொல்றாரேனு அவருடைய நேர்மை பிடிச்சிருந்தது. ஆனா, அந்தப் படம் நடக்கலை. மறுபடியும், ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்தார். 'பொல்லாதவன்' நடந்தது"