2K KIDS - ஹீரோயின் சினிமா... ஹாலிவுட் ரவுண்ட் அப்!

க்ளரீஸ் ஸ்டார்லிங்

சைக்காலஜிக்கல் ஹாரர் வகைத் திரைப்படமான The Silence of the Lambs, 1991-ம் வருடம் வெளிவந்தது. ஆணாதிக்கம் நிறைந்த காவல்துறை விசாரணை ஆணையமான எஃப்.பி.ஐ (FBI - The Federal Bureau of Investigation)-ல் பயிற்சியில் இருக்கும் பெண் க்ளரீஸ் ஸ்டார்லிங் (Clarice Starling). பெண்களைக் கடத்திக் கொல்லும் ஒரு சீரியல் கில்லரைக் கண்டுபிடிக்க வேட்டைக் களத்தில் இருக்கும் க்ளரீஸ், தனக்கு இதில் உதவ சிறப்பான மனநல மருத்துவரும், மனிதர்களை உண்ணும் சீரியல் கில்லருமான ஒரு கைதியை அணுகுகிறார். அந்த சைக்கோவிடம் தனக்குத் தேவையான தகவல்களைத் தன்னைப் பாதுகாத்தபடி சேகரித்துக்கொண்டு, தடதட திரைக்கதையில் குற்றவாளியைக் கண்டுபிடித்து, ஆபத்திலிருக்கும் பெண்களைக் காப்பாற்றுகிறார் க்ளரீஸ். பொதுவாக, இதுபோன்ற புலனாய்வுக் கதைகளில் ஆண்களே முதன்மை கதாபாத்திரமாக இருப்பர். ‘ஏன் பெண்கள் துப்பறியக் கூடாதா?’ என்று கேட்கும் க்ளரீஸ் கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்த ஜோடி ஃபாஸ்டர், இந்த கேரக்டருக்காக ஆஸ்கர் அவார்டு பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜோடி ஃபாஸ்டருக்கு இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் முகங்களும் உண்டு.

உமன் பவர்!