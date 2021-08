சுனாமி, எபோலா வைரஸ், தாலிபன்... முன்பே கணித்த கமல் ஒரு தீர்க்கதரிசியா?!

சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் "உங்களுக்குப் பிடித்த gadget என்ன?" என்றொரு கேள்வியை கமல்ஹாசனிடம் கேட்டார். நாமாக இருந்தால், நாம் சமீபத்தில் விரும்பி வாங்கிய செல்போன், லேப்டாப் என்று எதையாவது சொல்லியிருப்போம். ஆனால் கமல் சொன்ன பதில் அற்புதமானது. '’மனித மூளைதான் எனக்குப் பிடித்த இயந்திரம். மனித குலத்தால் அதன் இயக்கத்தை இன்னமும் கூட முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இயற்கை தந்த பிரத்யேகமான பரிசு அது'’ என்பது போல் பதில் சொன்னார் கமல். ஒரு விஷயத்தை சம்பிரதாயமாக யோசிக்காமல் 'Out of the box' பாணியில் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்கான உதாரணம் இது.