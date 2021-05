நானும் நீயுமா - 6: எம்ஜிஆரின் சினிமா செல்வாக்கு அரசியலிலும் தொடர்ந்தது எப்படி?!

அரசியலில் இறங்கி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிய போதும் 'எளிய மக்களின் காவலன்' என்கிற அடையாளத்தை மிகக் கவனமாகப் பராமரித்தார். எந்தவொரு கூட்டத்திலும் பாதுகாப்பை மீறி எளிய மக்களிடம் சென்று அவர்களை அணைத்துக் கொள்வது, ‘'தாய்மார்களே என் தெய்வம்'’ என்று மேடைகளில் பேசுவது என்று தன்னை ஓர் ஏழைப்பங்களானாக நிறுவிக் கொண்டார். அரசின் நிதிச்சுமையும் கடன்களும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அடித்தட்டு மக்களை நேரடியாக பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவர் கவனமாக கையாண்டார். உதாரணமாக ரேஷன் கடைகளில் விற்கப்படும் அரிசியின் விலை அதிகம் ஏறாமல் பார்த்துக் கொண்டார். இதனாலேயே எளிய மக்களின் அன்பையும் பிரியத்தையும் நிரந்தரமாக சம்பாதித்துக் கொண்டார்.

ஆனால், இது போன்றவற்றுக்கு இன்னொரு புறமும் இருக்கிறது. அரசியல்வாதிகள் தங்களின் செல்வாக்கை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக தரும் மறைமுக விலைகளும் காரணங்களும் உண்டு. எம்.ஜி.ஆரின் அரசியல் வாழ்க்கையில் அவரது நிர்வாகத் திறன் பற்றி ஒரு பக்கம் மிகையாக புகழப்பட்டாலும் இன்னொருபக்கம் அவற்றை விமர்சிக்கும் பதிவுகளும் நூல்களும் உண்டு. இந்த வகையில் நீங்கள் அவசியம் வாசிக்க வேண்டிய இரு நூல்கள் இருக்கின்றன.

ஒன்று, 'The Image Trap: M.G. Ramachandran in Film and Politics'. இந்த நூல், சமூக ஆய்வாளரும் வரலாற்றுத் துறை பேராசிரியருமான எம். எஸ். எஸ். பாண்டியன் எழுதியது. எம்.ஜி.ஆரின் பிம்ப அரசியல் எவ்வாறு தமிழக மக்களிடம் வலிந்து திணிக்கப்பட்டது என்கிற விஷயத்தை இந்த நூல் பல்வேறு ஆதாரங்களுடனும் புள்ளிவிவரங்களுடன் விளக்குகிறது. எம்.ஜி.ஆரின் திரை மற்றும் அரசியல் பயணம் ஆகிய இரண்டிலிருந்தும் பல புள்ளி விவரங்களை எடுத்துக் கொண்டு விரிவாக ஆய்வு செய்து எழுதப்பட்ட நூல் இது.