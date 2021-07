எதிர் நீச்சல்காரி!

ஒரு கட்டத்தில் வினோதக்கதைகள் எல்லாம் பிரியங்காவுக்கு வந்தன. `What’s Your Raashee?’ படத்தில் 12 ராசிகளுக்கு 12 பெண்களாக நடிக்க வேண்டும். அந்தப் படத்தில் 12 கெட்டப்பில் வந்திருப்பார். கின்னஸ் சாதனைக்கெல்லாம் தேர்வாகி அதிர்ச்சி அளித்தார். விஷால் பரத்வாஜின் `7 Khoon Maaf’படத்தில் உண்மைக் காதலைக் கண்டறிய முடியாமல் ஏழு கணவர்களைக் கொல்லும் வேடம். ஆட்டிச நபராக ‘பர்ஃபி’ படத்துக்குப் பின்னர், வித்தியாசமான ரூட் பிடித்தார் பிரியங்கா. இந்தியாவில் நடித்துக்கொண்டே லாஸ் ஏஞ்சல்ஸுக்கும் நியூ யார்க்குக்கும் பறந்து கொண்டிருந்தார். In My City, Exotic என அடுத்தடுத்து ஆல்பங்களை வெளியிட்டார். ஆங்கிலப் பாடல்களில் இந்தி வரிகளை அவரே எழுதி இணைத்தது இன்னும் கூடுதல் கவனத்தைப் பெற்றது. இந்திப்பட நாயகி ஒருவரால் சுயமாகப் பாட முடியுமா... முடியும் என்றார் பிரியங்கா.



60 நாடுகளில், இந்தியப் பெண்ணான பிரியங்கா தொடர் ஹிட். ஆனால், அவரின் சொந்த மண்ணில் சின்னச் சின்ன விஷயங்களுக்கும் ஏளனம் செய்யப்பட்டார். மூக்கில் ஆரம்பித்த பிரச்னை, அக்குளில் போட்டோஷாப் செய்திருக்கிறார் வரை நீண்டது. இன்ஸ்டாகிராமில் இதுதான் நிஜம் என க்ளோஸப் ஷாட் எடுத்து தன் ஆக்குள் படத்தை வெளியிட்டிருந்தார். ஒரு கட்டத்தில் பிரியங்கா செய்யும் எல்லா விஷயங்களுமே சர்ச்சையில் முடிந்தன. ‘பேவாட்ச்’ திரைப்படத்தின் புரொமோஷனுக்காக பெர்லின் வருகிறார் பிரியங்கா. அதே உணவகத்தில் பிரதமர் மோடியும் இருக்க, அவரைச் சந்திக்கிறார். முழங்கால் தெரிய கால் மேல் கால் போட்டு பிரியங்கா அமர்ந்து போஸ் தர, இந்தியா முழுக்க பா.ஜ.க-வினர் ‘மரியாதைக் குறைவு’ எனப் போர்க்கொடி தூக்கினர். அன்று இரவே, முழங்கால், தொடை எல்லாம் தெரியும் அளவு ஸ்கர்ட் அணிந்து, தன் அம்மாவுடன் #itsthegenes (பிறவியிலேயே இருக்கிறது) என இருவரும் கால் மேல் கால் போட்டு போஸ் கொடுத்தனர். அந்த கெத்தும் தன்னம்பிக்கையும்தான் பிரியங்கா.