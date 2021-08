கமல்ஹாசனாகவே இருந்தாலும் சினிமாவில் முத்தம் கொடுத்துவிடமுடியாது…இன்ட்டிமசி கோ ஆர்டினேட்டர் தெரியுமா?

கமல்ஹாசன் போன்ற பிறவி நடிகர்களால் இதுபோன்ற நெருக்கமான காட்சிகளில் நடித்த பின், "not getting carried away" என, எந்தவித பற்றுதலும் இல்லாமல் இருக்க முடியும் என்றாலும், மற்ற அனைத்து நடிகர், நடிகைகளுக்கு இது சாத்தியம் தானா? இதுபோன்ற நெருக்கமான படக்காட்சிகளை அவர்கள் எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள்?

தமிழ்நாட்டிலோ, இந்தியாவிலோ அல்ல.. ஹாலிவுட்டிலேயே இந்தப் பிரச்னைகள் உண்டு.

1992-ம் ஆண்டு வெளிவந்து உலகெங்கும் சக்கைப் போடு போட்ட ஹாலிவுட் திரைப்படமான ‘பேஸிக் இன்ஸ்டிங்க்ட்’ படத்தையும், அதன் கதாநாயகி ஷேரன் ஸ்டோனையும் நாம் அவ்வளவு எளிதில் மறந்துவிட முடியாது. இந்தப் படத்தின் மூலம், ஆஸ்கர், கோல்டன் கிளோப் உள்ளிட்ட பல விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு, 1993-ம் ஆண்டில் எம் டிவியின், ‘உலகின் மிகவும் விரும்பத்தக்க பெண்’ விருதைப் பெற்றவர் ஷேரன் ஸ்டோன்.

அந்த ஷேரன் ஸ்டோனின் வயது இப்போது 63. ‘The Beauty of Living Twice’ என்ற புத்தகம் ஒன்றை சமீபத்தில் எழுதி வெளியிட்டுள்ள இவர், அதில் ‘பேசிக் இன்ஸ்டிங்க்ட்’ படத்தில் தான் கால் மேல் கால் போட்டபடி எடுக்கப்பட்ட ஒரு காட்சியில், தனது உள்ளாடையை அதன் வெண்மையான நிறத்தின் ரிஃப்ளெக்‌ஷன் காரணமாக இயக்குனர் அகற்றச் சொன்னதும், பின்னர் அந்தக் காட்சியை திரைப்படத்தில் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து பார்த்தபோதுதான், தான் ஏமாற்றப்பட்டது புரிந்தது என்றும் எழுதியிருந்தார்.

இந்தத் தகவலை முற்றிலும் மறுக்கும் இயக்குநர் பால் வெர்ஹோவன், "ஷேரன் ஸ்டோனின் நினைவுத்திறனை சோதிக்க வேண்டும். காத்ரீன் ட்ரமல் என்ற அவரது கதாப்பாத்திரத்தின் தன்மைக்கேற்ப, அனைத்தையும் புரிந்துகொண்டுதான் அவர் அவ்வாறு நடித்தார். இதில் நாங்கள் எதுவும் ஏமாற்றவில்லை" என்று அதை மறுத்திருக்கிறார்.