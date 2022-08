``மூணு பிராமிஸ்ல இந்த ரெண்டுக்குதான் ஓகே சொன்னான்!" - கமலின் அப்பா பேட்டி #AppExclusive

காந்தீயவாதியான நீங்க இந்த வெற்றியை ஏழைகளுக்குத் தர்மம் செஞ்சி கொண்டாடினா பொருத்தமா இருக்கும் இல்லியா?"

"நல்ல ஐடியா யோசிக்கிறேன்!"வழக்கறிஞரல்லவா? நாக்கில் ஸ்கேல் வைத்துக் கொண்டு பவ்யமாய், கவனமாய் வார்த்தைகளைப் பிரசவிக்கிறார்.

"கலைஞர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் இந்த மாதிரி அவார்டுகளைப் பற்றி என்ன நெனக்கிறீங்க?"

"இதுல பாலிடிக்ஸ் விளையாடுறதுனால அவார்டுகளுக்கு மதிப்பில்லாம போயிச்சே!"

"அப்படின்னா கமலுக்குக் கிடைச்சிருக்கிற இந்த அவார்டும் நீங்க சொல்ற மாதிரி..."

"இந்தக் கேள்விய நீங்க கேட்டதற்கே நான் வெட்கப்படுறேன்."

"வெரி வெரி சார்! உங்க மகன் திறமையில உங்களைவிட எங்களுக்கு அதிக நம்பிக்கை உண்டு"அவருடைய மெல்லிய இதயத்தின் மேன்மையைப் புரிந்து கொண்ட நான் சுதாரித்துக் கொண்டேன்."இந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஸ்டாரா வருவார்னு ஆரம்ப காலத்துல நெனச்சீங்களா?"

"நிச்சயமா! நேத்துகூட 'Oh my boy, you deserve oscar' னுதான் அவனுக்கு 'தந்தி' அடிச்சேன்!"