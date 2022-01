அதுதான் வாழ்க்கை! | உலக சினிமா #MyVikatan

யோங்-ஹோ தன் நண்பரான ஜியோங்-சூவை தன்னுடன் வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறான். மதிய உணவுக்குப் பிறகு அவர்கள் கடற்கரைக்குச் செல்கிறார்கள். யோங்-ஹோ தூங்குகிறான். ஜுவோனைக் கனவு காண்கிறார். எழுந்ததும், அந்தக் குளிரிலும் நீந்தச் செல்கிறான். ஜியோங்-சூ பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான்.

இப்படி தனித்தனியாக இருந்தாலும், முடிவில் முழுமையாகிற படம் இது. இரண்டு தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளை வாழ்க்கைக்கு அறிமுகப்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்களின் சந்ததியினர் தங்கள் சொந்த அறிமுகத்தை எழுத முடிவு செய்தனர். அதுதான் வாழ்க்கை!

இப்படத்தின் இயக்குநர் Sang-soo Hong கொரியாவின் சியோலில் அக்டோபர் 25, 1960-ல் பிறந்தார். இவர் ஒரு இயக்குனர் மற்றும் எழுத்தாளர். Right Now, Wrong Then (2015), Night and Day (2008), On the Beach at Night Alone (2017) ஆகியவை இவரது குறிப்பிடத்தக்க படங்கள். இவர் தன் படங்களுக்காக 60 வெற்றிகளையும் 96 பரிந்துரைகளையும் பெற்றுள்ளார்.