2K கிட்ஸிடம் ஏன் இவ்வளவு சுயநலம்... `HOME’ மலையாள சினிமாவை நாம் ஏன் கட்டாயம் பார்க்கவேண்டும்?

முந்தைய தலைமுறைகளை விட அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் தொழில்நுட்பம் கற்பதில் வேகமாக இருப்பது இயற்கை. ஆனால் அது மட்டுமே அறிவு அல்ல. பிள்ளைகள் மற்றும் பேரப்பிள்ளைகளிடம் இந்த தயக்கத்தினால் நம் உரிமையை விட்டுக்கொடுக்க அவசியமில்லை. அதுபோக அறிவு ஒருபோதும் மனித உறவுகளுக்குள் இடைவெளியை உண்டாக்கக் கூடாது. உறவுகள் அன்பால் இணைபவை. எங்கு சுற்றினாலும் எவ்வளவு பெரிய ஆளாக வளர்ந்தாலும் நம்மை நாமாகவே ஏற்றுக்கொள்வது நமை சுற்றி இருக்கும் மனிதர்களின் அன்பு மட்டுமே. Home is where the Heart is!