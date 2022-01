`பக்கத்து வீட்டுப் பெண் தோற்றம்... நடிப்பில் உச்சம்'- மலையாள நடிகை நிமிஷா சஜயன் பிறந்ததினப் பகிர்வு!

அடுத்ததாக, தேசிய விருது வென்ற மலையாள இயக்குநரான, மதுபாலனின் இயக்கத்தில் வெளியான 'ஒரு குப்ரசித்த பையன்'. நடிகை சரண்யா செண்பகம்மாள் எனும் கதாபாத்திரத்தில் தமிழ்ப் பெண்ணாகவே நடித்திருக்கும் இந்தப்படத்தில், அவரின் மரணத்தில், சிக்கவைக்கப்பட்ட ஒரு அப்பாவி இளைஞனுக்காக வாதாடும் வழக்கறிஞர் ஹென்னா எலிசபெத் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார் நிமிஷா. இந்தப் படத்திலும் சீனியர் வழக்கறிஞராக நடித்திருக்கும் நெடுமுடி வேணுவுக்கு டஃப் கொடுக்கும் நீதிமன்றக் காட்சிகளைப் போலவே நடிப்பிலும் அவருக்கு டஃப் கொடுத்து அசத்தியிருப்பார். தயக்கத்தோடு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதில் தொடங்கி, ஒரு கட்டத்தில் நடுக்கத்தோடு உடைந்தழுது, இறுதியாக தன் தோளின் மேலிருக்கும் நெடுமுடி வேணுவின் கையை விடுத்து, 'I will be a better human being' சொல்வது, என மிக முதிர்ச்சியான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பார் நிமிஷா.