மணிரத்ன யுகம்

மணி: "நீங்க சொல்றது எனக்குப் புரியுது! மீடியாவுக்குள்ளே வந்திட்டாலே விமரிசனங்களுக்கு உரியவர்னுதான் அர்த்தம். ஆனா, இங்கே பத்திரிகையைக் கொண்டு வர்றவங்களைவிட சினிமா எடுக்கறவன் பாடுதான் ரொம்பத் திண்டாட்டம்! உதாரணமா, உங்க பத்திரிகையை யாரும் இவ்வளவு வெளிப்படையாக ஒவ்வொரு வாரமும் விமரிசிக்கறதில்லே! ஆனா, நாங்க அப்படியில்லே! ஒரு படம் சரியா கொடுக்கலேன்னா, பத்திரிகைகள் எங்களைக் கிழிகிழின்னு கிழிச்சிடும். They are trying to rip you apart-னு நினைக்கற அளவுக்குப் பண்ணிடுது பத்திரிகைகள் விமரிசனம்! சரியா சொல்லணும்னா, புதுசா வரும்போது நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க! கொஞ்சம் ஸ்திரமாயிட்டா, யார் வேணாலும் கல்லெடுத்து அடிப்பாங்க.. இதான் இங்கே வழக்கம்!

"மதன்: “மக்கள் எல்லாத்துலயும் தரத்தை எதிர்பார்க்கறாங்க. அது பத்திரிகையானாலும் சரி... படமானாலும் சரி... தரமில்லாததுன்னு தெரிஞ்சா தொடர்ந்து வாங்கறதையோ அல்லது தியேட்டருக்கு வர்றதையோ நிறுத்திடு வாங்க. யாரும் மக்களை ஏமாத்த முடியாது! அந்த வகையில் பார்க்கும்போது, நீங்க ஆடியன்ஸை ஏமாற்றாத டைரக்டர்னுதான் பேர் எடுத்திருக்கீங்க... உங்க படத்துக்கு ‘ஏண்டா வந்தோம்?’னு தலையில கைவெச்சு யாரும் உட்கார்றதில்லை! இது பெரிய விஷயம்..."

மணி:"ஐயையோ! சார்... அதுகூட இல்லைன்னா எப்படி?! ஒரு டைரக்டர் செய்யக்கூடிய குறைந்தபட்சக் காரியமே அதுதானே!"

மதன்: “சரி! அப்படியே வெச்சுக்குவோம்... நீங்க ஒரு படத்தின் மூலமா யார் யாரைத் திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கறீங்க?!”

மணி: "First of all, நல்ல படம்தான் எடுத்திருக்கேன்னு அதை இயக்கற எனக்குத் திருப்தி வரணும். அடுத்ததா அதைப் பார்க்க வர்ற ஜனங்களும் அதேமாதிரி ஃபீல் பண்ணனும்... மூணாவது, படத்தை வாங்கற விநியோகஸ்தர்களுக்கு 'இது கையையும் கடிக்கலை... வெற்றிப் படம்தான்!'கிற சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். நாலாவது பத்திரிகைகள்! அவங்கதான் எல்லாரையும் பிரதிபலிக்கிற கண்ணாடி! இன்னும் சொல்லப்போனால், பத்திரிகைங்கற போர்வையில் ஒளிஞ்சுக்கிட்டுத் தங்கள் சொந்தக் கருத்துக்களையேகூட மக்கள் கருத்துகளாகச் சமூகத்தில் உலாவச் செய்யற சக்தி அவங்களுக்கு உண்டு! அந்தப் பத்திரிகைகளையும் திருப்திப்படுத்தும் வகையில் படம் அமையணும்!

”மதன்: “பத்திரிகைகளைப் பத்திப் பேசும்போது ரொம்ப உணர்ச்சிவப்பட்டும் பேசறீங்க!

”மணி:“சொந்த அனுபவம்தான் காரணம்! நாலாப் பக்கமும் எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தணும்னு யோசிச்சா... ஒவ்வொரு காயா நகர்த்தி. இவ்வளவு கவனமா நாம செயல்படும்போதே இப்படிக் கல்லால அடிக்கறாங்களேங்ற வருத்தம்தான்!

”மதன்: “ஸோ, நீங்க ஒரு ‘க்ளிஷே’ல மாட்டிக்கிட்டிருக்கீங்க! நாலு பக்கமும் பேலன்ஸ் பண்ணித்தான் ஒவ்வொரு படத்துலயும் கரையேறறீங்க... அப்படித்தானே?

மணி: “கண்டிப்பா! ‘சே... இப்படியொரு மோசமான படத்தைப் போய் எடுத்துத் தொலைச்சிட்டேனே!’னு நான் வெட்கப்படற அளவுக்கு என் எந்தப் படமும் அமைஞ்சிடக்கூடாதில்லையா? அப்போ நான் இந்த ‘க்ளிஷே’வை ரசிச்சுக்கிட்டேதான் செயல்பட்டாகணும்....”

மதன்: “சரி... உங்க படங்கள்லயே உங்களுக்கு அதிகமான மனநிறைவு தந்த படம் எது?”

மணி: “அஞ்சலி! ” ரொம்ப ஸாடிஸ்ஃபையிங்கா இருந்தது. மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைங்கற உணர்ச்சிமயமான விஷயம் மட்டுமில்லை... அந்தப் படத்துல அதுக்கு வெளியேயும் பல காட்சிகளை அமைக்க வாய்ப்பு இருந்ததது. கதையைக் கொண்டு வர்றதுக்கும் ரொம்ப சிரமம் இல்லாமல் இருந்தது...”

மதன்: “‘அஞ்சலி’க்கு இன்ஸ்பிரேஷன் உங்க நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் வட்டாரத்தில் தெரிந்த குழந்தை ஏதாவதா?”

மணி: “இல்லே... அப்படி எதுவும் இல்லே... ஆனா, எங்காவது அதுபோல ஒரு குழந்தையைப் பார்த்தால் மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு இல்லையா?! நம்மால அதுக்கு உதவ முடியாத ஒரு கையாலாகாதத்தனம் வெளிப்படும் இல்லையா?! எல்லா மனுஷனுக்குள்ளேயும் உள்ள அந்த உணர்வைத்தான் 'அஞ்சலி'யில் நான் வெளிப்படுத்தியிருக்கேன். மனவளர்ச்சி குன்றுதல்னா என்ன? அதுபோல ஒரு குழந்தை வீட்டில் இருந்தால் என்னென்ன பிரச்னை வரும்னு மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும்.... அந்த என் ஆசையும் விழிப்பு உணர்ச்சி நடவடிக்கையும் 'அஞ்சலி' மூலமா நிறைவேறியதில் பெரிய மகிழ்ச்சி!”