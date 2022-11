Mickey Mouse: `மிக்கி எனும் மாயக்காரன்' சில சுவாரஸ்யத் தகவல்கள்!

2005 ம் ஆண்டு புத்தாண்டு தினத்தில் ரோசஸ் அணிவகுப்பு போட்டியின் கிராண்ட் மார்ஷலாக (Grand Marshal of the Tournament of Roses Parade) மிக்கி இருந்தார். இந்த கௌரவத்தைப் பெற்ற முதல் கார்ட்டூன் கதாபாத்திரம் இவர்தான். மிக்கி பேசிய முதல் வார்த்தைகள் `ஹாட் டாக்ஸ்'. அனிமேஷன் வரலாற்றில் `தி கார்னிவல் கிட்' இந்த எபிசோட் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒன்றாகும். ஏனெனில் ஒரு கார்ட்டூன் கதாபாத்திரம் பேசுவது இதுவே முதல் முறை. மிக்கி & மின்னிக்கு குரல் கொடுத்த கலைஞர்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். அவர்கள் வெய்ன் ஆல்வைன் - ரஸ்ஸி டெய்லர். 2008ல் நடந்த அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் மிக்கி மவுஸின் பெயர் பல முறை மோசடியாக வாக்காளர் பதிவுப் பட்டியலில் இடம்பெற்று இருந்தன. அமெரிக்கக் கருத்து கணிப்பு படி கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா கதாபாத்திரத்தை விட மிக்கி மவுஸ் பிரபலமான மற்றும் குழந்தைகள் அதிகம் அறிந்துள்ளனர் எனக் கூறப்பட்டது.